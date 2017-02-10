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Четыре года получил житель области за продажу 43 граммов марихуаны
Приговором Чаплыгинского районного суда местный житель признан виновным в незаконном сбыте и хранении наркотиков в значительном размере.
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый собрал дикорастущую коноплю, высушил ее и расфасовал для последующей продажи.
Часть наркотика массой 43,19 грамма он продал за 2 000 рублей жителю Чаплыгина по заранее состоявшейся договоренности.
Преступная деятельность наркодельца была пресечена в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению сбытчиков наркотиков.
Несмотря на отрицание подсудимого своей вины, доказательства, представленные государственным обвинителем убедили суд в обоснованности предъявленного обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.