Происшествия

3 минуты назад

Четыре года получил житель области за продажу 43 граммов марихуаны

#наркотики
Четыре года получил житель области за продажу 43 граммов марихуаны

Приговором Чаплыгинского районного суда местный житель признан виновным в незаконном сбыте и хранении наркотиков в значительном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый собрал дикорастущую коноплю,  высушил ее и расфасовал для последующей продажи.

Часть наркотика массой 43,19 грамма он продал за 2 000 рублей жителю Чаплыгина по заранее состоявшейся договоренности.

Преступная деятельность наркодельца была пресечена в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению сбытчиков наркотиков.

Несмотря на отрицание подсудимого своей вины, доказательства, представленные государственным обвинителем убедили суд в обоснованности предъявленного обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

#наркотики

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