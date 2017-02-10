14 минут назад
Водитель и его пассажирка пострадали в столкновении двух иномарок
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.
В Грязинском районе на автодороге Липецк – Усмань столкнулись автомобиль «Шевроле –Лачетти» под управлением 52-летнего водителя и автомобиля «Рено – Логан» под управлением 58-летнего водителя.
В ДТП пострадали водитель автомобиля «Рено-Логан» и его пассажирка. Водитель был госпитализирован в ГУЗ «Грязинская МРБ», пассажирка после оказания помощи отпущена.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1137 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, неиспользование ремней безопасности – 87, детских удерживающих устройств-7, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 88.