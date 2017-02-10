Водитель и его пассажирка пострадали в столкновении двух иномарок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 февраля в Липецке на улице Водопьянова 29-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Галант» допустил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено», с различными травмами доставлялся в ГБ № 4, после оказания помощи отпущен.

В Грязинском районе на автодороге Липецк – Усмань столкнулись автомобиль «Шевроле –Лачетти» под управлением 52-летнего водителя и автомобиля «Рено – Логан» под управлением 58-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель автомобиля «Рено-Логан» и его пассажирка. Водитель был госпитализирован в ГУЗ «Грязинская МРБ», пассажирка после оказания помощи отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1137 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, неиспользование ремней безопасности – 87, детских удерживающих устройств-7, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 88.