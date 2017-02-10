Происшествия

52 минуты назад

Криминальный дуэт промышлял грабежами

347
#грабеж
Криминальный дуэт промышлял грабежами

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении грабежа задержаны 43-летний мужчина и неработающая 39-летняя женщина.

По данным полицейских, задержанные 9 февраля отняли 38-летнего мужчины 51 600 рублей.

Также  в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий  удалось задержать неработающего 22-летнего жителя Воронежской области, который 25 января на улице 15 микрорайон с применением насилия открыто похитил 7 700 рублей и электробритву у 22-летнего липчанина. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
347
#грабеж

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