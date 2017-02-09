Центр Липецка обновят про проекту-победителю международного конкурса

К чемпионату мира по футболу в городе обустроят общественные пространства.

Организацию и благоустройство общественных пространств на территории Липецка в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года обсуждали сегодня на расширенном заседании градостроительного совета под руководством заместителя главы администрации города Липецка Андрея Шорстова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники градсовета обсудили варианты границ территорий, которые требуется обустроить в рамках проведения чемпионата мира. В результате были выбраны 3 общественных пространства. К реализации мероприятий по благоустройству первого из них, включающего в себя скверы по улице Первомайской и Ворошилова, Театральный спуск с видовыми площадками и фонтанами, часть территории, прилегающей к Липецкому городищу, сквер Трунова, а также всю территорию вокруг Комсомольского пруда, планируется приступить уже в этом году. Концепцию по развитию этой территории акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» должно предоставить городу уже в середине апреля. Она будет разработана специалистами по результатам международного конкурса и представлена горожанам для широкого общественного обсуждения.

Как пояснила главный архитектор города Татьяна Азова, концепция по благоустройству общественных пространств будет выполнена с перспективой реализации до 2022 года и состоять из двух основных элементов: благоустройство городской среды и проведение событийных мероприятий. Концепция также охватит два других общественных пространства: площадь Соборную и территорию вокруг неё, а также территорию Нижнего парка площадью 12,7 га.

- Организация АО «АИЖК» выбрана Государственным советом Российской Федерации для разработки мероприятий по благоустройству улиц, площадей, парков, набережных в рамках проведения Чемпионата мира 2018 года, - отметил заместитель главы администрации Липецка Андрей Шорстов. – В рамках проекта мы предусмотрели пространства с хорошей пешеходной и транспортной доступностью, а также с высоким потенциалом развития культурной и рекреационной функции. Надеемся, что выбранные нами территории создадут новые места культурного притяжения горожан и станут отправной точкой преобразования всей городской среды.

К реализации проекта на условиях софинансирования предполагается привлечь средства федерального бюджета.