Происшествия

24 минуты назад

52-летнюю липчанку нашли мертвой в день ее рождения

232
#несчастный случай
52-летнюю липчанку нашли мертвой в день ее рождения

Мертвое тело пролежало в квартире несколько дней.

Сегодня вечером в квартире одного из домов поселка Сырский Рудник в Липецке было найдено тело ее 52-летней хозяйки. Труп пролежал в закрытом жилье несколько дней.

Причина гибели женщины пока не установлена, однако уже известно, что признаков насильственной смерти на теле нет.

Примечательно, что липчанку нашли в день ее рождения.
232
#несчастный случай

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