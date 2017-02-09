Происшествия
24 минуты назад
52-летнюю липчанку нашли мертвой в день ее рождения
Мертвое тело пролежало в квартире несколько дней.
Сегодня вечером в квартире одного из домов поселка Сырский Рудник в Липецке было найдено тело ее 52-летней хозяйки. Труп пролежал в закрытом жилье несколько дней.
Причина гибели женщины пока не установлена, однако уже известно, что признаков насильственной смерти на теле нет.
Примечательно, что липчанку нашли в день ее рождения.
Причина гибели женщины пока не установлена, однако уже известно, что признаков насильственной смерти на теле нет.
Примечательно, что липчанку нашли в день ее рождения.