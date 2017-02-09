Из-за трех бутылок водки продажу алкоголя остановили в пяти магазинах

Продавать поддельное спиртное становится себе дороже.

С сегодняшнего дня пять магазинов торговой сети, в которой был обнаружен поддельный алкоголь, временно лишены лицензии на право торговли спиртным.

Напомним, что алкогольную продукцию с признаками подделки изъяли 18 января 2017 года сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в селе Волово. На трёх бутылках с водкой отсутствовала дата розлива, сомнения вызвала подлинность федеральных специальных марок, в ЕГАИС сведений о данной продукции не обнаружили. Подлинность ФСМ не подтвердилась в ходе технического исследования эксперта Госзнака. Выявленное нарушение стало основанием для обращения лицензирующего органа в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции обществом с ограниченной ответственностью «Виола».

С сегодняшнего дня пять магазинов торговой сети в с. Волово Воловского района и в с. Большая Кузьминка, с. Воскресеновка, с. Никольское, д. Копцевы Хутора Липецкого района, временно лишены права на реализацию алкогольной продукции. Действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии или об отказе в её аннулировании.