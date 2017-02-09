Общество

54 минуты назад

В колледже искусств имени Игумнова пройдет День открытых дверей

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#Колледж #искусство.
В колледже искусств имени Игумнова пройдет День открытых дверей

Молодые таланты смогут и на студентов посмотреть, и себя показать.

Как сообщили в областном управлении культуры и искусства, 19 февраля в Липецком областном колледже искусств им. К.Н. Игумнова состоится День открытых дверей. 

Организаторы приглашают выпускников девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ Липецка и Липецкой области и их родителей. Вниманию будущих абитуриентов будет предложен фильм, рассказывающий о жизни образовательного учреждения, а также презентация всех отделений колледжа в виде концерта.

Перед гостями выступят творческие коллективы: академический студенческий хор, студенческий народный хор, оркестры - народных инструментов, камерный и эстрадный. Украсят программу выступления студентов отделений «Театральное творчество» и «Хореографическое творчество». После концерта абитуриенты и родители смогут пообщаться с преподавателями, для них будут организованы творческие прослушивания и мастер-классы. 

 Начало мероприятия- в 11.00 в большом концертном зале колледжа.
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#Колледж #искусство.

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