В колледже искусств имени Игумнова пройдет День открытых дверей

Молодые таланты смогут и на студентов посмотреть, и себя показать.

Как сообщили в областном управлении культуры и искусства, 19 февраля в Липецком областном колледже искусств им. К.Н. Игумнова состоится День открытых дверей.



Организаторы приглашают выпускников девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ Липецка и Липецкой области и их родителей. Вниманию будущих абитуриентов будет предложен фильм, рассказывающий о жизни образовательного учреждения, а также презентация всех отделений колледжа в виде концерта.



Перед гостями выступят творческие коллективы: академический студенческий хор, студенческий народный хор, оркестры - народных инструментов, камерный и эстрадный. Украсят программу выступления студентов отделений «Театральное творчество» и «Хореографическое творчество». После концерта абитуриенты и родители смогут пообщаться с преподавателями, для них будут организованы творческие прослушивания и мастер-классы.



Начало мероприятия- в 11.00 в большом концертном зале колледжа.

