Общество

54 минуты назад

Команды осуждённых из исправительных учреждений сразились в «Зимних забавах»

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#УФСИН #соревнования #
Команды осуждённых из исправительных учреждений сразились в «Зимних забавах»

Впервые в уголовно-исполнительной системе Липецкой области прошли соревнования «Зимние забавы» среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, которое состоялось на базе исправительной колонии №6.

Наравне с мужчинами из исправительных колоний области №2,3,4,5,6 в мероприятии приняли участие и осуждённые женщины из колонии №7.

В программе соревнований были шуточные эстафеты, метание снежков, снежный боулинг и перетягивание каната.

Мероприятие получилось ярким и зрелищным. По итогам соревнований самой сильной и ловкой оказалась команда осуждённых исправительной колонии №6, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

 

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#УФСИН #соревнования #

Комментарии (3)

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Лёха

10 минут назад
З/к такие же люди, просто жизнь не сложилась
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Гость

20 минут назад
Им работать надо иски погашать потерпевшим, а не в зимние забавы играть и снежные крепости строить!!!!! Одни дебилы по обе стороны закона!!!!
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Лёха

28 минут назад
Жёлтые молодцы- девчёнкам дали выигрыш
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