Команды осуждённых из исправительных учреждений сразились в «Зимних забавах»

Впервые в уголовно-исполнительной системе Липецкой области прошли соревнования «Зимние забавы» среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, которое состоялось на базе исправительной колонии №6.

Наравне с мужчинами из исправительных колоний области №2,3,4,5,6 в мероприятии приняли участие и осуждённые женщины из колонии №7.

В программе соревнований были шуточные эстафеты, метание снежков, снежный боулинг и перетягивание каната.

Мероприятие получилось ярким и зрелищным. По итогам соревнований самой сильной и ловкой оказалась команда осуждённых исправительной колонии №6, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.