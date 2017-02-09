Создатели «Легенды о граде Ельце» удостоены премии Правительства РФ

Премии получили шестеро деятелей искусств.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России в области культуры за 2016 год.



Как сообщили в областном управлении культуры, среди лауреатов творческий коллектив создателей оперы «Легенда о граде Ельце» - масштабного культурного мероприятия Липецкой области, ежегодно проходящего под открытым небом на берегу Быстрой Сосны.



Согласно распоряжению Дмитрия Медведева правительственной премии удостоены режиссер-постановщик «Легенды о граде Ельце» Георгий Исаакян, соавтор либретто оперы, писатель Николай Карасик, автор идеи оперы, директор Липецкой областной филармонии Наталия Мекаева, автор либретто и соавтор общей концепции оперы Радомира Полузанова, автор музыки и драматургии «Легенды о граде Ельце» Александр Чайковский.



Напомним, сюжет музыкально-театрализованного произведения посвящен походу Тамерлана на Москву, внезапно прерванному под Ельцом. Согласно легенде, во сне ему явилась Дева Мария, в тот же день жители Москвы встречали Чудотворную Владимирскую икону Божией Матери и молились о спасении от страшного нашествия. В итоге Тамерлан, устрашенный видением, повернул свое войско обратно. Премьера оперы состоялась в июле 2011 года в Ельце на берегу реки Быстрая Сосна.