Авиаисторию Липецка сделают туристической «фишкой»

В мэрии все стараются привлечь путешественников.

Как сообщает администрация Липецка, промо-тур нового туристического маршрута «Липецк крылатый» планируется провести в областном центре в преддверии Дня Победы. Инициатором его разработки стал педагог-ветеран, автор многочисленных публикаций о летчиках и героических страницах истории Липецкого авиацентра Владимир Меркурьев. Главе города Сергею Иванову он направил свои предложения по организации празднования столетия липецкой авиации, которое отметят осенью следующего года.



Датой ее основания принято считать 4 ноября 1918 года, когда на ипподроме у станции Липецк командир «Красной эскадры» Иосиф Башко посадил воздушный корабль «Илья Муромец», а три корабля в разобранном виде доставили по железной дороге. 18 ноября на своем «Муромце» в Липецк прибыл знаменитый российский летчик Глеб Алехнович. Так в Липецк перебазировалась «Красная эскадра» из Нижнего Новгорода.



Сегодня липчане гордятся славой Липецка крылатого, вековая история которого хранит память о героизме советских и российских авиаторов от гражданской войны до Сирийских событий. Она должна быть передана будущим поколениям, считает Владимир Меркурьев. Управление туризма и массовых коммуникаций администрации города поддержало предложение ветерана по созданию уникального туристического маршрута. В настоящее время в мэрии идет его детальная проработка.



Предполагается, что в число объектов показа войдут площади Героев и Авиаторов, музей авиацентра, Гагаринский сквер и сквер за площадью Революции. Рассматривается возможность посещения аэродрома. В ходе экскурсии жители и гости города смогут узнать, как зародилась, развивалась и продолжает совершенствоваться авиация в Липецке, услышат интересные факты об известных летчиках-космонавтах, которые проходили подготовку на базе Липецкого авиацентра.



Владимир Меркурьев – автор книг об авиационной истории города «Липецкие крылья» и «Липецкие соколы», в советские годы создатель юношеского клуба «Воздушные искатели» в гимназии №19, целью которого было воспитание школьников на героических традициях отечественной авиации. Ребята по крупицам собирали материал о липецких летчиках, ходили в походы по местам боевой славы. Благодаря их усилиям на площади Авиаторов появился памятник - самолет МиГ-19. Также на заработанные ребятами деньги установлено надгробие на могиле экипажа летчика Героя Советского Союза Барашева в сквере у площади Революции.



«Липецк крылатый» станет пятым в списке туристических маршрутов, разработанных управлением туризма и массовых коммуникаций администрации города. Осенью прошлого года состоялись промо-туры трех автобусных экскурсий «Липецк курортный», «Липецк – город металлургов», «Липецкий калейдоскоп» и пешей квест-экскурсии «Загадки Липецка». Они вызвали немалый интерес горожан и гостей областного центра и взяты в работу несколькими туристическими операторами региона. Как сообщили в профильном управлении, учреждения и организации могут заказать экскурсии по телефонам 559-031. Заявить о желании поучаствовать в них могут и частные лица: в этом случае экскурсии проводятся по мере формирования группы.