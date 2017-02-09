Общество

сегодня, 18:21

Липецкая вечЁрка: 9 февраля

315
#Обзор. события
Липецкая вечЁрка: 9 февраля

Водитель-беглец, авария в вузе и покричавший губернатор.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 9 февраля.

Самую высокую популярность снискала новость о водителе-беглецы. Человек за рулем иномарки скрылся с места аварии, которую сам и устроил. Найти автомобилиста поможет видео.

Не менее интересна липчанам показалась тема временного прекращения работы крупнейшего липецкого вуза.. Студентам не до учебы. 

Оживленное обсуждение поднял вопрос мошенничества: теперь любители легкой наживы скрываются за виртуальными погонами.

Словесные баталии вызвала и тема активности нашего губернатора в Сети. Накануне Олег Королёв там покричал, сегодня — поспорил с подписчиками. 

А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о наших шумахерах. Составлен рейтинг ДТП
315
#Обзор. события

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#инцидент #самолет #
Самолет рейса «Сочи - Липецк» совершил экстренную посадку в Домодедово

5 минут назад

Общество
Из-за трех бутылок водки продажу алкоголя остановили в пяти магазинах
#Алкоголь #проверки.
Из-за трех бутылок водки продажу алкоголя остановили в пяти магазинах

19 минут назад

Общество
В колледже искусств имени Игумнова пройдет День открытых дверей
#Колледж #искусство.
В колледже искусств имени Игумнова пройдет День открытых дверей

51 минуту назад

Общество