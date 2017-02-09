Общество
сегодня, 18:21
Липецкая вечЁрка: 9 февраля
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Водитель-беглец, авария в вузе и покричавший губернатор.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 9 февраля.
Самую высокую популярность снискала новость о водителе-беглецы. Человек за рулем иномарки скрылся с места аварии, которую сам и устроил. Найти автомобилиста поможет видео.
Не менее интересна липчанам показалась тема временного прекращения работы крупнейшего липецкого вуза.. Студентам не до учебы.
Оживленное обсуждение поднял вопрос мошенничества: теперь любители легкой наживы скрываются за виртуальными погонами.
Словесные баталии вызвала и тема активности нашего губернатора в Сети. Накануне Олег Королёв там покричал, сегодня — поспорил с подписчиками.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о наших шумахерах. Составлен рейтинг ДТП.
Самую высокую популярность снискала новость о водителе-беглецы. Человек за рулем иномарки скрылся с места аварии, которую сам и устроил. Найти автомобилиста поможет видео.
Не менее интересна липчанам показалась тема временного прекращения работы крупнейшего липецкого вуза.. Студентам не до учебы.
Оживленное обсуждение поднял вопрос мошенничества: теперь любители легкой наживы скрываются за виртуальными погонами.
Словесные баталии вызвала и тема активности нашего губернатора в Сети. Накануне Олег Королёв там покричал, сегодня — поспорил с подписчиками.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о наших шумахерах. Составлен рейтинг ДТП.
315