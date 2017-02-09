Общество

сегодня, 18:40

Липчан пытались накормить опасными конфетами

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#Продукты #проверки #просрочка #управление потребительского рынка.
Липчан пытались накормить опасными конфетами

В наших магазинах лучше быть особо внимательными.

Просроченные конфеты нашли сразу в двух магазинах Липецка сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».

Одну партию нашли в магазине на улице Теперика. Срок годности конфет №Вдохновение» истек. На соседнем прилавке стоял и торт «Нарцисс», который тоже был просроченным.

В магазине на 15-м микрорайоне срок годности популярных конфет «Птичье молоко» давно вышел, но тем не менее, их не сняли с реализации, как и майонез «Оливковый», который давно было пора выбросить.

Мазазины подвергнут штрафам, а покупателям в наших торговых точках нужно быть особо внимательными, и всегда проверять срок годности товара.

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#Продукты #проверки #просрочка #управление потребительского рынка.

Комментарии (3)

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лера

7 минут назад
верните старый сайт !
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липчанка

21 минуту назад
действительно, неудобно стало...
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Лелкьа

25 минут назад
Какой идиот придумал этот ужасный дизайн сайта... стало неудобно, куча пустых мест, листать долго, меню постоянно скачет... Читать тут новости уже неприятно.
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