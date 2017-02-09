Липчан пытались накормить опасными конфетами

В наших магазинах лучше быть особо внимательными.

Просроченные конфеты нашли сразу в двух магазинах Липецка сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».

Одну партию нашли в магазине на улице Теперика. Срок годности конфет №Вдохновение» истек. На соседнем прилавке стоял и торт «Нарцисс», который тоже был просроченным.

В магазине на 15-м микрорайоне срок годности популярных конфет «Птичье молоко» давно вышел, но тем не менее, их не сняли с реализации, как и майонез «Оливковый», который давно было пора выбросить.

Мазазины подвергнут штрафам, а покупателям в наших торговых точках нужно быть особо внимательными, и всегда проверять срок годности товара.