Минимальный набор продуктов питания в Липецкой области один из самых дешевых в стране

Наша область занимает 2-е место по дешевизне основных продуктов среди 85 субъектов РФ.

По данным Федеральной службы государственной статистки в январе 2017 года Липецкая область по рейтингу стоимости условного (минимального) набора продуктов питания улучшила свои позиции и переместилась с 4 места (декабрь 2016 года) на 2 место среди 85-ти субъектов РФ, опередив Саратовскую область и Республику Мордовия, среди субъектов ЦФО сохранила свои позиции – 2 место.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в январе 2017 г составила 3084,3 руб., в среднем по Российской Федерации – 3726,4 руб.