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сегодня, 18:19

Минимальный набор продуктов питания в Липецкой области один из самых дешевых в стране

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Минимальный набор продуктов питания в Липецкой области один из самых дешевых в стране

Наша область занимает 2-е место по дешевизне основных продуктов среди 85 субъектов РФ.

По данным Федеральной службы государственной статистки в январе 2017 года Липецкая область по рейтингу стоимости условного (минимального) набора продуктов питания улучшила свои позиции и переместилась с 4 места (декабрь 2016 года) на 2 место среди 85-ти субъектов РФ, опередив Саратовскую область и Республику Мордовия, среди субъектов ЦФО сохранила свои позиции – 2 место.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в январе 2017 г составила 3084,3 руб., в среднем по Российской Федерации – 3726,4 руб.

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Комментарии (4)

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коллега

9 минут назад
Куцая информиация. Очень интересно знать: 1.состав этого самого "минимального набора"! 2.на какой период(недедля(?)месяц(?) или последний раз поел и в гроб(?)
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Серж

сегодня, 19:10
Верхи уже не могут, низы не хотят.
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сан

сегодня, 18:52
Да у нас все дешево как в москве откуда такие данные.....
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минимальный набор питания

16 минут назад
Это в неделю ?
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