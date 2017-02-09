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На ценнике томаты значились свежими, на деле были гнилыми

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#Продукты #качество #проверки.
На ценнике томаты значились свежими, на деле были гнилыми

Гнилые фрукты и просрочка - реальность наших магазинов.

Сотрудниками ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» проведено информационно-аналитическое наблюдение в трех магазинах Липецка. И во все обнаружили санитарные нарушения.

В павильоне на улице Агрономической в продаже находились хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, а также томаты свежие с признаками гнили.

В павильоне на Боевом проезде отсутствовала вывеска с указанием наименованием организации, места ее нахождения и режима работы, также отсутствовала книга отзывов и предложений. Ценники не оформлены должным образом. В продаже находились бананы и хурма с признаками гнили (бананы, хурма).

В супермаркете на улице Пришвина в продаже находились с истекшим сроком годности продукты питания: плавленый сыр «Шоколадный»(дата изготовления 12.08.16г., срок годности 08.02.2017 г.), плавленый сыр «Янтарь» (дата изготовления 10.08.16, срок годности 06.02.2017г), сыр плавленый в ассортименте «Свежая марка» (дата изготовления 29.09.16, срок годности 29.01.2017г), майонез «Слобода» (дата изготовления 19.08.16, срок годности 19.11.2016г), Маффин с цукатами (дата изготовления 25.01.17, срок годности 08.02.2017г).

Руководителям торговых точек теперь нужно готовится к штрафам.

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#Продукты #качество #проверки.

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