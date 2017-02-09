Жителям Станового продавали цыплят, срок годности которых истек еще в прошлом году

В магазине от греха подальше прятали и «книгу жалоб».

Два магазина Станового сегодня попались на грубых нарушениях санитарных норм.

Так, в магазине индивидуального предпринимателя на улице Становлянской продавали «просрочку», а именно – бедро цыпленка-бройлера, срок годности которого истек еще 13 декабря прошлого года; шеи цыплят-бройлеров, которые должны были снять с реализации 21 декабря, голени цыпленка, годность которых закончилась 5 января.

Немудрено, что в торговом зале отсутствовала «книга жалоб», равно как и контрольные весы, на которых покупатель мог бы проверить вес проданных ему продуктов.

В другом магазине, на улице Московской, продавали гнилую хурму, нарушали нормы товарного соседства – курица-гриль хранилась в холодильнике вместе с молоком. Там же отсутствовали маркировки с указанием веса, стоимости, даты фасования, срока годности на курицу гриль, сыр «Король Артур», рыбу мороженую (скумбрию, минтай), окорочка замороженные;



- Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в надзорные органы для принятия мер реагирования, - сообщили проверяющие.