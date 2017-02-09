Липчан зовут отпраздновать День влюбленных на льду

В ФОК «Новолипецкий» приготовили праздничную программу на 14 февраля.

14 февраля каток ФОК «Новолипецкий» устроит праздничную программу для своих посетителей ко Дню влюбленных.

Как рассказал GOROD48 директор клуба «Липецкий Металлург» Юрий Короленко, с 18 часов посетителей ждет анимационное представление, веселые старты и розыгрыш призов. При этом всем влюбленным парам при входе на каток сделают скидку в 30 процентов.

Так же Короленко добавил, что 30-процентная скидка при посещении катка будет предоставлена всем в течение февраля с 10 до 16 часов в рамках акции «Успей накататься в последний день зимы!».

Сейчас многие липчане выбирают места, чтобы прокатиться «с ветерком» под открытым небом: зима располагает к такого рода занятиям, а после закрытия на ремонт стадиона «Металлург» многие липчане остались без любимого места для катания.