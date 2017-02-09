В Минстрое заявили о подтасовке данных капремонтов в 14 регионах страны

В числе проштрафившихся фигурирует Липецкая область.

По данным СМИ, заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что в 14 регионах России занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о стопроцентном выполнении планов. Об этом чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.



- Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем, - сказал Андрей Чибис (по цитате ИА «RNS»).



По словам Чибиса, Брянская область не выполнила план на 16%, Тверская - на 65%, Вологодская - на 47%, Ростовская - на 11%, Оренбургская - на 40%, Марий Эл - на 18%, Самарская область - на 35%, Чувашия - на 19%, Алтайский край - на 57%, Забайкалье - на 62%, Иркутская область - на 52%, Красноярский край - на 65%, Чечня - на 21%, Липецкая область - на 14%.



- Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты, - подчеркнул замминистра.



GOROD48 обратился за комментариями к ситуации в ФКР Липецкой области.



- Согласно постановлению правительства, краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта на следующий год формируется на основании муниципальных краткосрочных планов в срок до 30 мая года, предшествующего планируемому. В ходе реализации краткосрочного плана плановые объемы подлежат корректировке в соответствии с фактическим выполнением. Сокращение плановых мероприятий согласно краткосрочным планам произошло по ряду объективных причин, - сообщила GOROD48 Ирина Вербецкая, начальник отдела по формированию и реализации программы по капитальному ремонту ФКР Липецкой области.



Сокращение плановых мероприятий произошло, по словам Ирины Вербецкой, из-за исключения из плана ремонтов домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, из-за отказа собственников от проведения капитального ремонта по отдельным видам работ, из-за исключения домов, в которых планируемые виды работ были выполнены ранее, из-за переноса отдельных видов работ или услуг на следующий год на основании решения собственников помещений по причине не состоявшихся конкурсных процедур ввиду отсутствия подрядных организаций, из-за исключения из плана работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту домов, ввиду отсутствия необходимости согласно требованиям ЖК РФ.



- Все обоснования сокращения плановых объемов отражены в промежуточном запросе Фонда содействию реформирования ЖКХ от второго ноября 2016 года, - сказала Ирина Вербецкая.