В мэрии расстались с начальником управления муниципального заказа

Дмитрий Замятин, по данным GOROD48, не предложил никаких идей по повышению эффективности работы ведомства.

В администрации Липецка - очередная отставка. Должность управления муниципального заказа покинул Дмитрий Замятин, проработавший в ней более 10 лет (ведомство формирует сводный план муниципальных закупок, размещает заказы на основании поданных заявок, ведет учет и анализ поставщиков, мониторит цены по основным группам закупаемых товаров для муниципальных нужд и обеспечивает этой информацией муниципальных заказчиков, контролирует обоснованностью выбора способа закупки продукции для муниципальных нужд).



Судя по должности, Дмитрий Замятин был одним из ключевых чиновников мэрии, контролировавших денежные потоки. Будучи лицом не публичным, он пересидел всех «топов» команды бывшего мэра Михаила Гулевского, уволенных новым главой Липецка Сергеем Ивановым. По слухам, причиной увольнения Замятина стало его несогласие с политикой нового руководства мэрии относительно дальнейшего развития системы закупок в города Липецке.



- Это частный случай. Одни уходят, другие приходят! - прокомментировал GOROD48 отставку глава Липецка Сергей Иванов, посоветовав не искать коррупционной составляющей в увольнении Замятина.



По данным GOROD48, Дмитрий Замятин не предложил никаких новых идей по повышению эффективности работы ведомства вице-мэру Дмитрию Аверову, курирующему экономический блок городской администрации. В то же время анонимный источник GOROD48 в мэрии сообщил, что причиной увольнения чиновника стало несогласие с политикой руководства города, будто бы направленной на децентрализацию, разукрупнение и дробление закупок. Это, мол, ведет к неэффективному расходованию средств муниципальной казны при проведению торгов, многократно увеличивает количество закупок у единственных поставщиков без публичных процедур закупок, что на руку тем, кто таким образом «пилит» бюджет.



GOROD48 не раз писал о скандалах при проведении муниципальных закупок командой бывшего мэра Михаила Гулевского, в результате которых бюджет и вправду терял большие деньги. Так, мы регулярно сообщали о невероятно высокой цене на стройматериалы, закупаемые на бюджетные средства. Вот два характерных примера.



По данным Счетной палаты Липецка, в 2013 году при ремонте дворовых территорий в Левобережной части города и в поселке Сырский Рудник применялись бордюры по цене в 405 рублей за штуку, в то время как в Воронеже один такой элемент благоустройства стоил 230 рублей, в Москве - 245, в Белгороде - 349 рублей. В итоге по трем муниципальным контрактам по неадекватной цене заказчик, МУ «Управление капитального ремонта г. Липецка» оплатило подрядчикам 15 104 бортовых камня, на чем бюджет потерял без малого два миллиона рублей.



А вот второй: при строительстве школы №18 подрядчик только на кирпиче наварил 20 миллионов рублей.



Примечательно, что по данным переписи доходов чиновников за 2013 год самым высокооплачиваемым сотрудником мэрии оказался отнюдь не Михаил Гулевский, а начальник управления муниципального заказа Дмитрий Замятин. В своей декларации о доходах он отчитался о заработке в 12 323 897 рублей. Тогда же блеснула заработком и жена Дмитрия Замятина: в ее активе 2,1 млн рублей. На пару супруги владели тремя квартирами и двумя автомобилями: «KIA Sportage» и «KIA Mohave».