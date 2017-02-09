Общество

33 минуты назад

Огурцы и помидоры в Липецке опять выросли в цене до 170 рублей за килограмм

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#Цены #управления потребительского рынка.
Огурцы и помидоры в Липецке опять выросли в цене до 170 рублей за килограмм

Еще три магазина в Липецке попались на завышении цен.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» сегодня в трех из шести проверенных магазинов Липецка зафиксировали слишком высокие цены на социально значимые продукты питания.

Так, в магазине на улице Пришвина цены завышали на 6 наименований из 49, представленных на прилавках; в павильоне «Продукты» на Боевом проезде – на 8 из 11; в магазине на улице Агрономической – на 5 из 34.

В итоге максимальный уровень цен был зафиксирован на следующие товары: свежие огурцы – 170 рублей за килограмм, свежие помидоры – 170 рублей, яблоки отечественные – 70 рублей, сыр «Российский» - 475 рублей за кило, кефир 3,2 % жирности – 65,20.

Руководителям магазинов теперь предстоит отчитаться о своей ценовой политике.

118
#Цены #управления потребительского рынка.

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