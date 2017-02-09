О подвиге Суламбека Осканова рассказали детям служащих базы в Армении

Офицеры российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели для молодых военнослужащих и учащихся школ Минобороны России уроки мужества. Он был организован к 25-летию подвига Героя России генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

Занятия с военнослужащими и детьми проходили в музее воинской части в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона и на аэродроме Эребуни Ереванского военного гарнизона, сообщает Минобороны.



Военные лётчики и офицеры ознакомили участников урока мужества с жизнью Героя России, обращая особое внимание на то, как Суламбек Сусаркулович целенаправленно работал над собой в профессиональном, интеллектуальном и духовно-нравственном отношении. Рассказ о нелёгком жизненном пути и трагической гибели командира Липецкого авиацентра генерал-майора авиации Осканова сопровождался показом документального фильма «Который впереди…» и фотодокументальной выставкой «Прерванный полет».



В 2012 году одному из самолетов Липецкого авиацентра — МиГ-29 — было присвоено имя Суламбека Осканова. Эта машина под номером 29 была в составе авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России». После капитального ремонта истребитель стал на вооружение российской авиабазы Эребуни в Республике Армения, которому в 2016 году восстановлено и нанесено имя Героя России.



Суламбек Осканов родился 8 января 1943 года в крестьянской семье. В 1966 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Он одним из первых в Военно-воздушных силах освоил истребитель четвертого поколения МиГ-29.



7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, летчик увидел перед собой населенный пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Добринского района Липецкой области.