Общество

42 минуты назад

Еще два магазина Становлянского района уличили в завышении цен

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#Цены #управления потребительского рынка.
Еще два магазина Становлянского района уличили в завышении цен

Гречку продавали по 91 рублю.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» сегодня проверили деятельность пяти липецких магазинов, в двух из которых зафиксировали превышение максимально допустимых цен на социально значимые продукты питания.

В одном магазине в Становом цены завышали на 12 наименований товаров из 30, представленных на прилавке. В результате подсолнечное масло стоило 102 рубля за 180-граммовый пакет, свежие огурцы – 161 рубля, гречка – 91 рубль, хлеб «подовый» - 33,95 и т.д.

В другом магазине завышали цены на 4 наименования товаров из 8 предоставленных.

- Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители торговых предприятий приглашены в агентство, - отреагировали проверяющие.

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#Цены #управления потребительского рынка.

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