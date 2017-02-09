Еще два магазина Становлянского района уличили в завышении цен

Гречку продавали по 91 рублю.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» сегодня проверили деятельность пяти липецких магазинов, в двух из которых зафиксировали превышение максимально допустимых цен на социально значимые продукты питания.

В одном магазине в Становом цены завышали на 12 наименований товаров из 30, представленных на прилавке. В результате подсолнечное масло стоило 102 рубля за 180-граммовый пакет, свежие огурцы – 161 рубля, гречка – 91 рубль, хлеб «подовый» - 33,95 и т.д.

В другом магазине завышали цены на 4 наименования товаров из 8 предоставленных.

- Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители торговых предприятий приглашены в агентство, - отреагировали проверяющие.