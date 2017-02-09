Общество

43 минуты назад

«Ивушка» представит новую программу

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#Ивушка #ансамбль #
«Ивушка» представит новую программу

11 февраля в Доме культуры 11 февраля в Доме культуры «Матыра» с новой творческой программой выступит ансамбль народной песни «Ивушка».

Ансамбль «Ивушка» существует уже 20 лет. Его первый концерт состоялся в 1997 году. Большой творческий потенциал, богатый и разнообразный репертуар принесли коллективу заслуженное признание и звание «народного».

 Концерт «Пусть песня звенит дивная» начнется в 14.00. Вход свободный, сообщает Департамент культуры администрации Липецка.
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#Ивушка #ансамбль #

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