«Ивушка» представит новую программу

11 февраля в Доме культуры 11 февраля в Доме культуры «Матыра» с новой творческой программой выступит ансамбль народной песни «Ивушка».

Ансамбль «Ивушка» существует уже 20 лет. Его первый концерт состоялся в 1997 году. Большой творческий потенциал, богатый и разнообразный репертуар принесли коллективу заслуженное признание и звание «народного».



Концерт «Пусть песня звенит дивная» начнется в 14.00. Вход свободный, сообщает Департамент культуры администрации Липецка.

