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53 минуты назад

В Липецке прошли обучение группа пилотов Западного военного округа

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#липецкий авиацентр #Су-34 #
В Липецке прошли обучение группа пилотов Западного военного округа

Летчики авиаполка Западного военного округа (ЗВО) в липецком центре боевого применения и переучивания летного состава завершили переподготовку на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение округа до конца 2017 года, сообщилв четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Летчики одного из авиационных полков ЗВО завершили переподготовку на истребители-бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение ЗВО до конца текущего года. Переобучение проходило в липецком центре боевого применения и переучивания летного состава", — сказал Мугинов.

Он отметил, что в ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования.

После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов "4+". Среди особенностей самолета — увеличение дальности полета до 4 тысяч километров, максимальной скорости — до 1,9 тысячи километров в час, а также наличие новейшей системы управления вооружением", сообщает РИА Новости.

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#липецкий авиацентр #Су-34 #

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