Юные художники школы им. Сорокина выставят свои работы

В малом холле Детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина открылась отчётная академическая выставка группы «Штудия», куда входят учащиеся от 14 – 16 лет.

Руководитель группы Татьяна Тонких – преподаватель высшей квалификационной категории, Член Союза Художников России, член Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

В экспозиции представлены работы, выполненные на занятиях по рисунку, живописи и композиции в самых различных техниках – здесь можно увидеть живопись акварелью и гуашью, рисунки простым карандашом и мягкими материалами, выполненные в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, книжная иллюстрация и не только, сообщает Департамент культуры администрации Липецка.

Выставку могут увидеть все желающие по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, 12-А.

Вход свободный.