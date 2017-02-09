Подросток из Липецкой области стал орудием преступления

Того, кто уговорил его на кражу, ждет суд.

Прокуратура Чаплыгинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего жителя райцентра по факту подстрекательства несовершеннолетнего к совершению преступления.



По версии следствия, в конце ноября прошлого года житель Чаплыгина убедил 15-летнего подростка украсть у его соседки-пенсионерки несколько электромоторов, пообещав поделиться доходом от продажи похищенного. Поддавшись на уговоры, школьник моторы украл.



Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию, оценив похищенное в 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны инициатор и исполнитель преступления. 20-летний парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.