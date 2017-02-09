Происшествия
сегодня, 16:11
Подросток из Липецкой области стал орудием преступления
Того, кто уговорил его на кражу, ждет суд.
Прокуратура Чаплыгинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего жителя райцентра по факту подстрекательства несовершеннолетнего к совершению преступления.
По версии следствия, в конце ноября прошлого года житель Чаплыгина убедил 15-летнего подростка украсть у его соседки-пенсионерки несколько электромоторов, пообещав поделиться доходом от продажи похищенного. Поддавшись на уговоры, школьник моторы украл.
Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию, оценив похищенное в 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны инициатор и исполнитель преступления. 20-летний парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По версии следствия, в конце ноября прошлого года житель Чаплыгина убедил 15-летнего подростка украсть у его соседки-пенсионерки несколько электромоторов, пообещав поделиться доходом от продажи похищенного. Поддавшись на уговоры, школьник моторы украл.
Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию, оценив похищенное в 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны инициатор и исполнитель преступления. 20-летний парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Мимоходом