Общество

сегодня, 16:05

Липчанам рассылают вирусы под видом электронных писем от приставов

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#Вирусы #защита компьютера #ФССП
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Липчанам рассылают вирусы под видом электронных писем от приставов

Получившим такое "уведомление" советуют обращаться в правоохранительные органы.

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями,ФССП России.Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

2 379
#Вирусы #защита компьютера #ФССП
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Комментарии (2)

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Гость

33 минуты назад
Поздно, вчера лишились всех файлов
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555

сегодня, 16:16
Наконец-то я вернулась к прежней версии сайта. Спасибо редакции за возможность нормально читать новости! Всё утро мучилась, думала, что у меня комп глючит...
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