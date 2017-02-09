Для детей из реабилитационного центра «Лазори» собрали более 200 книг

Книжный праздник ждет ребят из реабилитационного центра.

13 февраля в 10.00 ч. в пансионате психолого-социальной реабилитации «Лазори» состоится праздник «Невероятное приключение на Острове чтения», организованный Централизованной библиотечной системой Липецка.



Приурочен он к Международному дню книгодарения, который отмечается с 2012 года. В этот день детские книги, игрушки и сладости, собранные читателями муниципальных библиотек Липецка в ходе общероссийской акции «Дарите книги с любовью», передадут детям, находящимся на реабилитации в пансионате.



Кроме того, ребятишек ждёт весёлая игровая программа с участием ростовых кукол и сказочных персонажей, литературные викторины, творческие конкурсы, дружеские соревнования. Инициатором акции является Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», сообщили в ЦБС Липецка.



