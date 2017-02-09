Общество

сегодня, 15:59

В «Сказке» нашли вымышленные цены

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#Цены #управления потребительского рынка.
В «Сказке» нашли вымышленные цены

В магазине в Лебедянском районе слишком дорого продавали продукты.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» зафиксировали максимальный уровень цен на 5  наименований продуктов питания из 26, представленных на прилавке.

Любопытно, что магазин носит название «Сказка», может, от этого цены и были вымышленными?

В результате местный предприниматель сразу же согласился привезти «Сказку» к реальности, снизив цены на все пять наименований: сахар-песок фасованный с 55,00 руб./кг. до 52,00 руб./кг., крупу гречневую с 85,00 руб./кг. до 82,00 руб./кг., муку пшеничную в/с «Лимак» с 65,00 руб./2кг. до 56,00 руб./2кг., пшено с 35,00 руб./кг. до 29,00 руб./кг., лук репчатый с 25,00 руб./кг. до 17,90 руб./кг.

В пример «Сказке» поставили соседний магазин из этого же села, где превышения уровня цен не отмечено.

330
#Цены #управления потребительского рынка.

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