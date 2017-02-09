«ТОП-10 липецких Шумахеров»

Мы составили рейтинг самых необычных ДТП Липецка за последний год.

За год в Липецкой области происходят тысячи аварий, но сегодня мы решили выбрать примеры самого отчаянного головотяпства.В наш сегодняшний рейтинг включены ДТП без человеческих жертв, чтобы читатели больше забавлялись, чем скорбели о погибших. «Шумахеры», «танкисты», пешеходы-бегуны и заблудившаяся косуля – в нашем еженедельном хит-параде.В марте на улице Советской автомобиль «ВАЗ-2111» сбил пешехода, перебегавшего дорогу с иконой в руках. Парень мчался с такой скоростью, словно за ним гнались, поэтому водитель не успел затормозить. Выяснилось, что молодой человек просил милостыню в автобусе, а когда несколько пассажиров потребовали, чтобы он вышел вон, распылил в салоне перцовый баллончик, и дал стрекоча.Сотрудник Елецкого райотдела ГИБДД капитан полиции Евгений Белых на Масленницу въехал во двор дома №6 на улице мира. А еще въехал в припаркованный рядом «Деу Матиз». В принципе, с кем не бывает. Но после аварии инспектор… заснул. Его засняли на камеру, пытались разбудить, но все тщетно. Позже выяснилось, что страж безопасности на дороге был мертвецки пьян. Заставить полицейского очнуться сумели только его коллеги, раскачавшие автомобиль. Белых, понятное дело, уволили из органов.15 марта практически в самом центре России - на улице Терешковой в Липецке «встретились» два представителя немецкого автопрома. Автобусы «Мерседес» не смогли разъехаться. Бела была в том, что оба автобуса были пассажирскими и везли людей: один по 40-му маршруту, другой – по 22-му. В итоге пострадали три пассажира.В начале весны на улице 30 лет Победы в Грязях столкнулись микроавтобус «Мерседес» и наш родной «Москвич». После удара чудо отечественного автопрома отскочило от оппонента, как теннисный шарик, а затем, словно снаряд, пробило металлический забор соседнего дома, и повисло на ограде. В аварии никто не пострадал, но пришлось немало постараться, чтобы убрать непрошенного гостя с территории частного домовладения.В июле в Измалковском районе произошло фактически столкновения двух эпох: современный четырехколесный транспорт столкнулся с гужевым, а именно – грузовик «Shacman» (многотонное дитя китайского автопрома) врезался в лошадь. Как можно было не объехать плетущуюся вдоль дороги клячу с телегой – загадка, но ДТП состоялось. Никто из людей не пострадал, а вот лошадка испустила дух.20 октября на улице Баумана, что на Соколе, «Лада-Ларгус» мчалась с такой скоростью, что умудрилась снести фонарный столб. Водитель «родился в рубашке» - он нисколько не пострадал, если не считать того, что прямо с места аварии был направлен на медицинское освидетельствование.Симпатичная девушка решила поправить прическу, и в результате фура опрокинулась в кювет. Как рассказали в ГИБДД, водительница «Хендая» нарушила правила перестроения, столкнулась с грузовиком, который пытался при этом резко затормозить. В результате большегрузная машина перевернулась и опрокинула целых 23 тонны растительного масла, которое везла из Курска в Тамбов. Масло растеклось по всей дороге. Вот это «Аннушка»! Вот это «разлила подсолнечное масло»!Открывает «тройку» призеров водитель маршрутки №315, который 10 мая забыл закрыть входную дверь, и в результате езды «с ветерком» в нее выпал 12-летний мальчик. К счастью, все обошлось: подросток остался жив, его госпитализировали с травмами руки, ноги и головы.24 ноября в ДТП на площади Металлургов напротив поликлиники НЛМК пострадали четыре автомобиля. Любопытно, что все они в этот момент … стояли на месте. Как рассказал нам владелец одной из машин Станислав, по ним буквально проехал трактор, двигавшийся со стороны площади Мира. Водитель трактора вел себя так, словно каждый день давит чужие авто. Заметив, что у него на ковше висит, словно прибитый, «Рено-Логан», он дал задний ход, поднял ковш вверх, стряхнул ошметки машины и поехал дальше буквально по крышам стоявших рядом автомобилей. Так и уехал «по-английски» в сторону Тракторного, розыском затем занимались сотрудники ГИБДД.Водитель «ВАЗ-21-5» сбил насмерть сбил выскочившую на дорогу косулю. Он и сам не ожидал, что такое может произойти, ведь животное появилось перед его машиной… глубоко в черте города перед въездом на Петровский спуск. Версию о том, что косуля могла сбежать из зоопарка, проверили и отбросили. Выходит, копытное пришло из леса, умудрилось обойти десятки домов и нежданно-негаданно выскочило на мосту, найдя единственную щель в ограде. Вот уж действительно – сюрприз!