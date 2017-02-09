Родителей приглашают сдать ЕГЭ

На экзамены ждут 18 февраля.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Липецкой области 18 февраля в 10:00. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Липецкой области пройдет на базе Кадетской школы Липецкой области. В акции примут участие родители выпускников текущего года, представители средств массовой информации, а также известные и медийные лица региона. Вместе с участниками акции пробный ЕГЭ по русскому языку напишет начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев. На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ); как выглядят КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку. Если вы родитель выпускника 11 класса 2017 года или представитель средств массовой информации и хотите принять участие непосредственно в написании ЕГЭ, то необходимо прислать заявку до 12:00 час. 15 февраля 2017 года на электронную почту prokofyev@obluno.lipetsk.su. В теме письма необходимо написать: заявка на Единый день сдачи ЕГЭ родителями. В заявке необходимо указать: ваше Ф.И.О.; Ф.И.О. вашего ребенка; школу, где обучается ребенок; номер телефона для связи; электронную почту. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь: паспорт; ручку, которая пишет только черными чернилами.