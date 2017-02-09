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сегодня, 15:36

Ученые сказали правду о вещих снах

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#сон
Ученые сказали правду о вещих снах

Когда стоит их запоминать?

Людям, которые придают значение снам, стоит обратить внимание на день недели, когда было то или иное видение. Ученые заявили, что далеко не каждый сон можно считать вещим, и даже представили схему, на которую следует ориентироваться в толковании своих грез.

Такие выводы дали специалисты из Великобритании. Как уточняет «Петербургский дневник», не стоит воспринимать всерьез сны, увиденные с воскресенья на понедельник. Иногда сбываются сновидения, которые привиделись в ночь с четверга по пятницу. Но вещими они становятся лишь для тех, кто в этот момент испытывает проблемы в личной жизни.

А вот пророческими исследователи назвали сны в ночь с пятницы на субботу.
148
#сон

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