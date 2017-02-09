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сегодня, 15:23

Липчане увидят ночью новогоднюю комету

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#небо #луна #комета #астрономия
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Липчане увидят ночью новогоднюю комету

Хорошо, что утром не на работу.

Полутеневое затмение Луны липчане смогут увидеть в период с 01.34 до 05.53 11 февраля по московскому времени, сообщает столичный планетарий. Если в эти часы небо не затянут облака, то можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска. Вслед за лунным затмением максимально близко к Земле подлетит так называемая "новогодняя комета".

Ученые вычислили, что сначала на небе можно будет увидеть лунное затмение, а несколько позже своим видом всех порадует комета под условным названием «45Р», или — Новогодняя комета, которая приблизится к голубой планете на максимально близкое расстояние.

Отметим, что следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года.
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#небо #луна #комета #астрономия
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