Липчане увидят ночью новогоднюю комету

Хорошо, что утром не на работу.

Полутеневое затмение Луны липчане смогут увидеть в период с 01.34 до 05.53 11 февраля по московскому времени, сообщает столичный планетарий. Если в эти часы небо не затянут облака, то можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска. Вслед за лунным затмением максимально близко к Земле подлетит так называемая "новогодняя комета".



Ученые вычислили, что сначала на небе можно будет увидеть лунное затмение, а несколько позже своим видом всех порадует комета под условным названием «45Р», или — Новогодняя комета, которая приблизится к голубой планете на максимально близкое расстояние.



Отметим, что следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года.