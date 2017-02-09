Предприятие оштрафовали почти на полмиллиона за использование земли не по назначению

Обжаловать постановления в суде не удалось.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области была проведена плановая проверка в отношении ООО «Дорога» - собственника земельного участка, расположенного на территории Становлянского района, категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: для размещения промышленных объектов (под жомовой ямой с подъездными путями). В результате проведенной проверки установлено, что ООО «Дорога» не использовало земельный участок по целевому назначению и не предоставило документы, свидетельствующие об использовании земельного участка для какого-либо иного сельскохозяйственного производства.



Поскольку осуществление земельного надзора в отношении земельных участков, оборот которых не регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не входит в компетенцию Управления Россельхознадзора по Липецкой области, о выявленном нарушении требований земельного законодательства согласно подпункта г) пункта 3 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1, материалы проверки были направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области для принятия соответствующих мер.



Межмуниципальным отделом Управления Росреестра по Липецкой области была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Дорога», по итогам которой к административной ответственности было привлечено должностное и юридическое лицо по ч.3 ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение указанного срока предусмотрено федеральным законом) с наложением административных штрафов на общую сумму 450 000 рублей.



Должностное и юридическое лицо не согласились с вынесенными постановлениями и обжаловали их в судебной инстанции. Решениями Становлянского районного суда два постановления Управления Росреестра по Липецкой области оставлены без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Таким образом, осуществлено межведомственное взаимодействие двух Управлений.