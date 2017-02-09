Мальчик погиб в сугробах

Ребенок копал тоннели.

Ребенка в Башкирии завалило снегом, когда он играл в сугробах, выкапывая там тоннели. Несчастный случай произошел с 11-летним ребенком в Уфе сегодня днем.



Школьника через некоторое время обнаружили его приятели, вышедшие гулять на улицу. Они позвали взрослых, но когда на место происшествия прибыли спасатели, они могли лишь констатировать, что мальчик скончался.



На место выехала следственная группа, проводится осмотр места происшествия. По его окончании будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. После установления всех обстоятельств произошедшего примут процессуальное решение, сообщает СУ СК Башкирии.