Погода в Липецке

сегодня, 15:10

В Липецкой области до -9

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В Липецкой области до -9

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза,  при значительной облачности до -6, днем 4-9 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями,  ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 10-12 мороза, днем 5-7 мороза.

12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 32 градуса мороза.

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