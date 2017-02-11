В Липецкой области до -9

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, при значительной облачности до -6, днем 4-9 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 10-12 мороза, днем 5-7 мороза.

12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 32 градуса мороза.