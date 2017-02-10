Погода в Липецке

51 минуту назад

В Липецкой области до -7

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В Липецкой области до -7

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля облачно с прояснениями, небольшой снег.

Ветер северный 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13 мороза,  днем 2-7 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями,  ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 8-13  градусов мороза, днем 2-7 мороза.

11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза.

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