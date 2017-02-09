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сегодня, 15:07
Роскомнадзор заблокировал картинку из знаков препинания
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Рисунок изображал ребенка.
Как сообщает издание «Медуза», Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сообщества Voat за изображение несовершеннолетней девочки, выполненное из букв и пунктуационных символов. Картинку расценили как детскую порнографию.
Картинка выполнена в стиле ASCII-арт, когда различные символы печатаются как обычный текст, но потом из них получается осмысленное изображение. На картинке, о которой идет речь, изображена девочка с поднятыми вверх руками. Контуры тела нарисованы схематично.
Картинка выполнена в стиле ASCII-арт, когда различные символы печатаются как обычный текст, но потом из них получается осмысленное изображение. На картинке, о которой идет речь, изображена девочка с поднятыми вверх руками. Контуры тела нарисованы схематично.
184