Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы

Она снова займется любимым делом

Виктория Викторовна Якимович, экс-начальник Департамента культуры Липецка, сегодня вышла на прежнее место работы, где она работала до назначение на высокую должность в мэрии - в Централизованную библиотечную систему.



Виктория Якимович заняла свою прежнюю должность - руководителя ЦБС Липецка.



Напомним, в отставку с поста руководителя Департамента культуры Виктория Якимович ушла 25 января.

