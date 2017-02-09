Общество

5 минут назад

Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы

#Якимович #Департамент культуры #
Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы

Она снова займется любимым делом

Виктория Викторовна Якимович, экс-начальник Департамента культуры Липецка, сегодня вышла на прежнее место работы, где она работала до назначение на высокую должность в мэрии - в Централизованную библиотечную систему.

Виктория Якимович заняла свою прежнюю должность - руководителя ЦБС Липецка.

Напомним, в отставку с поста руководителя Департамента культуры Виктория Якимович ушла 25 января. 
#Якимович #Департамент культуры #

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