Общество
5 минут назад
Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы
Она снова займется любимым делом
Виктория Викторовна Якимович, экс-начальник Департамента культуры Липецка, сегодня вышла на прежнее место работы, где она работала до назначение на высокую должность в мэрии - в Централизованную библиотечную систему.
Виктория Якимович заняла свою прежнюю должность - руководителя ЦБС Липецка.
Напомним, в отставку с поста руководителя Департамента культуры Виктория Якимович ушла 25 января.
Виктория Якимович заняла свою прежнюю должность - руководителя ЦБС Липецка.
Напомним, в отставку с поста руководителя Департамента культуры Виктория Якимович ушла 25 января.