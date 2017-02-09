Липчанин пожаловался Путину на текущие батареи

И на местное ЖКХ.

Жилец дома №19 по улице Стаханова в Липецке разместил в Сети открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении автор жалуется главе государства на местное ЖКХ.



- В квартире потекли батареи, обратился в управляющую компанию" Липецкий коммунальщик" к главному инженеру с заявлением, мне ответили, что батареи я должен менять сам, хотя согласно Постановления Правительства РФ 491 от 2006 года все это входит в общедомовое имущество. Счетчиков учета тепла в доме нет, вентилей перекрытия батареи в квартире нет. Заявление принять отказались, тем более зарегистрировать, - указыаает в письме липчанин.



Автор послания напоминает Владимиру Путину, что и ранее обращался к нему с претензиями насчет коммунального хозяйства. Так, он говорил о том, что в доме 1993 года постройки до сих пор отсутствуют счетчики тепла, электропровода в подъездах болтаются на стенах. Автор делает акцент на том, что жилищная комиссия хоть и приняла его жалобу к работе, но до сих пор не отчиталась о решении проблем.



- И это, несмотря на то, что указание пришло из кабинета Президента. Так куда же нам еще обращаться тогда, если даже Ваше указание для них "пустой звук". А цена на коммунальные услуги выросла намного выше инфляции, это хоть кто-нибудь из Вашего кабинета мониторит? Где же нам еще искать защиту, ведь мы за Вас голосовали и верили, что Вы наведете порядок в стране. Обидно, - завершает свое послание липчанин.