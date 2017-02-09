Общество

22 минуты назад

Приставы объявили о продаже за долги единственного жилья липчанки

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#ФССП #долги #приставы.
Приставы объявили о продаже за долги единственного жилья липчанки

Женщина задолжала банку 650 тысяч рублей.

Жительница Липецка может лишиться своей квартиры из-за долга по ипотеке в размере 650 тысяч рублей.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, должница  оформила ипотечный кредит сроком на 25 лет, но в последующем не смогла своевременно оплачивать ежемесячные платежи, в результате чего банк обратился в суд с заявлением о взыскании кредиторской задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество - ипотечную квартиру.

- В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ “Об исполнительном производстве” судебным приставом-исполнителем наложен арест на единственное жилье должника, а именно: квартира обшей площадью 64 кв.м., с последующей реализацией на публичных торгах, установив начальную продажную цену в размере 1 828 800руб., - сообщили в УФССП.

Характерная деталь: в информации на сайте областного УФССП об этом происшествии банк везде написан с большой буквы, слово «должник» - с маленькой.

Еще приставы проявили готовность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации – добрым советом.

- Хотелось бы обратить внимание граждан, чтобы при оформлении ипотечного кредита они реально осознавали свое материальное положение и возможность его погашения, так как в случае его невыплаты граждане могут оказаться со своей семьей “на улице”, - предостерегли в службе приставов.

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#ФССП #долги #приставы.

Комментарии (1)

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Гость

4 минуты назад
Вы творите сами не зная чего в России твориться хрен пойми что за то мы помогаем Сирии Украине всем помогаем кроме Россиян!!!
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