Приставы объявили о продаже за долги единственного жилья липчанки

Женщина задолжала банку 650 тысяч рублей.

Жительница Липецка может лишиться своей квартиры из-за долга по ипотеке в размере 650 тысяч рублей.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, должница оформила ипотечный кредит сроком на 25 лет, но в последующем не смогла своевременно оплачивать ежемесячные платежи, в результате чего банк обратился в суд с заявлением о взыскании кредиторской задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество - ипотечную квартиру.

- В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ “Об исполнительном производстве” судебным приставом-исполнителем наложен арест на единственное жилье должника, а именно: квартира обшей площадью 64 кв.м., с последующей реализацией на публичных торгах, установив начальную продажную цену в размере 1 828 800руб., - сообщили в УФССП.

Характерная деталь: в информации на сайте областного УФССП об этом происшествии банк везде написан с большой буквы, слово «должник» - с маленькой.

Еще приставы проявили готовность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации – добрым советом.

- Хотелось бы обратить внимание граждан, чтобы при оформлении ипотечного кредита они реально осознавали свое материальное положение и возможность его погашения, так как в случае его невыплаты граждане могут оказаться со своей семьей “на улице”, - предостерегли в службе приставов.