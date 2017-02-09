Более 200 липчан позвонили на горячую линию Роспотребнадзора

Но в целом количество обращений снизилось.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за январь в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило на рассмотрение 364 обращения, за аналогичный период 2016 года – 397.



Из общего количества обращений 78,6% поступило от граждан, 7,7% – из прокуратуры, 4,9% – от органов государственной власти и местного самоуправления. На личном приеме у руководителя Управления и начальников территориальных отделов принято 12 граждан.



В целях обеспечения граждан и организаций своевременной, качественной и достоверной информацией в Управлении созданы и работают общественная приемная, «горячая линия», на сайте службы создан раздел для возможности подачи заявления в электронном виде.

В Общественной приемной проконсультировано 12 граждан, по телефону «горячей линии» – 223.



Также за получением подробной консультации в области защиты прав потребителей, правовой помощи в составлении исков, претензий потребители имеют возможность обратиться в консультационный центр и консультационные пункты, адреса которых размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.