Общество

34 минуты назад

Более 200 липчан позвонили на горячую линию Роспотребнадзора

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#Роспотребнадзор #горячая линия
Более 200 липчан позвонили на горячую линию Роспотребнадзора

Но в целом количество обращений снизилось.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за январь в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило на рассмотрение 364 обращения, за аналогичный период 2016 года – 397.

Из общего количества обращений 78,6% поступило от граждан, 7,7% – из прокуратуры, 4,9% – от органов государственной власти и местного самоуправления. На личном приеме у руководителя Управления и начальников территориальных отделов принято 12 граждан.

В целях обеспечения граждан и организаций своевременной, качественной и достоверной информацией в Управлении созданы и работают общественная приемная, «горячая линия», на сайте службы создан раздел для возможности подачи заявления в электронном виде.
В Общественной приемной проконсультировано 12 граждан, по телефону «горячей линии» – 223.

Также за получением подробной консультации в области защиты прав потребителей, правовой помощи в составлении исков, претензий потребители имеют возможность обратиться в консультационный центр и консультационные пункты, адреса которых размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.
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#Роспотребнадзор #горячая линия

Комментарии (1)

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_*_

22 минуты назад
Сады-огороды начнутся - вот тогда звонки увеличатся.
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