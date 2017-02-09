Липецкое УФСИН отсудило за полковника 680 000 рублей

Замначальника ведомства пострадал в ДТП.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел нечастый для своей практики иск по последствиям ДТП. Если обычно в суде встречаются страховые компании или владельцы машин для споров об ущербе полученном при авариях, то в этот раз суд рассматривал иск о выплатах пассажиру, получившему травму во время аварии.



Управление федеральной службы исполнения наказаний Липецкой области потребовало с елецкого предприятия МУП «Спецавтотранс» возмещения ущерба а полученного в варии 10-летней давности. Утром 23 марта 2007 года в Ельце на перекрестке улиц Маркса и Октябрьской столкнулись «ЗИЛ-494560» «Спецавтотранса» и «ГАЗ-31029» УФСИН по Липецкой области. Виновником аварии признали водителя ЗИЛа. В результате ДТП пострадал пассажир «ГАЗа» — полковник внутренней службы заместитель начальника УФСИН России по Липецкой области. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей.



Полученная при исполнении обязанностей травма привела к тому, что в 2009 году полковник был признан ограниченно годным к военной службе и позже уволен из-за состояния здоровья. Ведомству пришлось выплачивать ему содержание. С сентября 2013 по апрель 2014 года выплаченная сумма составила 680 рублей. Именно эти деньги УФСИН потребовало от фирмы, где работал участник ДТП.



Суд признал иск ведомства обоснованным и удовлетворил требование УФСИН.