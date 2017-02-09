Заболеваемость пневмониями выросла на 26,4%

В прошлом году стали чаще регистрировать 9 заболеваний.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2016 году зарегистрировано 285028 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с 2015 г. уровень общей инфекционной заболеваемости вырос на 11,0%. По большинству нозологий (43) продолжалось снижение и стабилизация показателей на относительно низком уровне, не регистрировалась 41 нозология.

Отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом, микроспорией, коклюшем, ОРВИ, внебольничными пневмониями, гриппом, обращаемости по поводу покусов клещами, энтеробиозом и др. (9 нозологий).



В период третьей декады декабря 2016 г. – трех недель января 2017 г. регистрировался подъем заболеваемость ОРВИ и гриппа с превышением эпидемических порогов более чем на 20% на 13 административных территориях, на которых, на которых Постановлениями Главного государственного санитарного врача по Липецкой области и заместителей были введены ограничительные мероприятия. Этиологически подъем заболеваемости был обусловлен включением в циркуляцию вируса гриппа A(H3N2), в январе – вируса гриппа типа В (учтено 910 случаев гриппа), вирусами парагриппа, аденоврусами, РС. Иммунизация населения прививками против гриппа (38,3%), своевременное введение ограничительных мероприятий, закрытие на карантин образовательных учреждений позволили избежать летальных исходов, заболеваемость привитых была в 7,1 раз ниже, чем у не привитых.



Заболеваемость внебольничными пневмониями (5415 случаев, 468,4 на 100 тысяч населения) выше уровня 2015 г. на 26,4%, за счет подъема заболеваемости пневмониями преимущественно микоплазменной этиологии в ноябре – декабре 2016 г.

Ситуация по коклюшу оценивается как неблагополучная, 2016 год явился пиковым в фазе подъема эпидемического процесса. Рост заболеваемости коклюшем обусловлен вовлечением в эпидемический процесс не привитых детей, в т.ч. по объективным причинам (возрастные ограничения – 104 ребенка), с отказами родителей (81), а так же в связи с естественной утратой иммунитета ранее привитых детей преимущественно школьного возраста (163).



Зарегистрированы 540 случаев сальмонеллезов (рост на 12,2%). Фактором риска заболевания является употребление продукции птицеводства (61%), для детей раннего возраста, кроме того, контакт с инфицированными взрослыми.

Заболеваемость ОКИ (сумма) (4948 случаев) – ниже уровня 2015 г. на 8,7%, в т.ч. ОКИ вирусной этиологии (891 случай) – на 18,9%.

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) ниже уровня 2015 г. на 16,4% (76 случаев), доля детей – 84,2%, преобладающая клиническая форма - серозные менингиты (55%). Сезон текущего года отличается полиэтиологичностью (ECHO 3, 6, 9, 25, КВ3).



Отмечено снижение показателей заболеваемости всеми формами гемоконтактных вирусных гепатитов. Зарегистрированы 8 случаев острого вирусного гепатита В (в 2015 г. – 9 случаев), 8 случаев острого вирусного гепатита С (в 2015 г. – 15 случаев), заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В (143 случая) снизилась на 6%; хроническим вирусным гепатитом С (552 случаев) – на 11,5%.

Заболеваемость туберкулезом (32,8 на 100 тысяч) – ниже уровня 2015 г. на 18,9%.



Отмечается улучшение ситуации по ВИЧ-инфекции. Зарегистрировано 392 случая (снижение на 34,3%). Регистрация ВИЧ-инфекции состоялась на 18 административных территориях, в г. Липецке зарегистрирован 261 случай (67%). Наркотический путь инфицирования составил 53,6%, доля лиц, не исключающая как наркотический, так и половой путь передачи – 8,8%, рост полового пути инфицирования до 37,6% оценивается как негативная тенденция, связанная с риском распространения инфекции вне наркотического сообщества.

Несмотря на снижение интенсивности эпизоотического процесса бешенства (46 случаев заболеваний животных против 231 в 2015 г.), ситуация остается напряженной. В структуре больных животных доля собак, кошек, сельскохозяйственных животных составила 82,6%, лис и др. диких животных – 17,4%. Обращаемость за антирабической помощью снизилась на 22,9% (4517 человек).



С покусами клещом обратились 4594 человека, что выше уровня 2015 г. на 17,8%, из них 26% – дети. Исследованы 64% клещей, снятых с пострадавших, инфицированность составила 16,3%. Зарегистрировано 35 случаев клещевого боррелиоза (3,0 на 100 тысяч, снижение – в 2,5 раза). Активизированы акарицидные обработки (525,5 га, в 2015 г. – 268,4 га).



Кроме того, зарегистрировано: по 1 случай кори, альвеококкоза, дирофиляриоза; 2 случая – трихофитии, по 3 случая – иерсиниоза, гемофильной инфекции, лихорадки Западного Нила, трихинеллеза; 6 случаев – эхинококкоза; по 7 случаев – вирусного гепатита Е, менингококковой инфекции, токсоплазмоза; 8 случаев – ГЛПС; 23 случая – вирусного гепатита А.

Осень 2016 г. характеризовалась высокой численностью грызунов на большей части территории области, превысившей средние многолетние значения в 1,6 – 2 раза. Активные очаги ГЛПС (инфицированность грызунов от 5 до 25%) выявлены на 8 территориях, что определяет прогноз на зиму-весну 2017 г.: повышение интенсивности эпизоотий, рост спорадической заболеваемости с возможным осложнением ситуации вплоть до вспышек. Дератизационные мероприятия остаются приоритетным направлением в сдерживании активности природных очагов.



План иммунизации населения в рамках Национального и Регионального календарей профилактических прививок выполнен.

Вместе с тем на 01.01.2017 г. остаются не привитыми против вакциноконтролируемых инфекций 1100 детей по причине отказов со стороны родителей, что создает угрозу их инфицирования при заносе инфекционных болезней на территорию, выезде на неблагополучные территории.