Морозы в Липецке приостановили запись детей в первый класс

«Снег начнет таять, и родители начнут шевелиться», - уверена завуч одной из самых популярных школ города.

С 1 февраля в России началась запись детей в первый класс. СМИ сообщают о том, что озабоченные родители в разных регионах страны самоорганизуются в очереди, топчутся на морозе по несколько дней и даже избивают тех, кто пытается пропихнуть свое чадо в школу вне очереди. А как обстоят дела в Липецке?



- У нас так же, как и везде, началась запись детей в первый класс. Да, родители порой приходят в школы ранним утром, чтобы найти завучей, отвечающих за набор первоклассников, чтобы передать им документы, хотя в этом нет никакой необходимости - в департаменте образования мэрии и в школах уже давно существует электронная очередь, - прокомментировал GOROD48 ситуацию вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



По словам куратора дошкольного и школьного образования, в Липецке особой популярностью у родителей пользуются школы №59 «Перспектива» и №64. Также обычно большой наплыв потенциальных первоклассников испытывают 1-я, 12-я и 44-я школы. Популярны и школы в застраиваемом многоэтажными домами юго-восточном «спальном» жилом массиве - 18-я (в ней в День знаний в 2016 году на линейку выстроились 215 малышей, распределенных по восьми классам - от «а» до «з») и 20-я.



- У нас - четыре первых класса. Столько же будет и в следующем учебном году: принять больше первоклассников нам не позволяют размеры помещения и отсутствие новых учительских кадров, - сообщила о положении дел в 64-й школе завуч Наталья Руднева.



По ее словам, сейчас пока нет ажиотажа, связанного с записью детей в первый класс. «Снег начнет таять, и родители начнут шевелиться», - сказала заместитель директора школы.



А вот в «Перспективе» в этом году ждут наплыва родителей тех, кто желает отдать к ним детей на учебу. Сейчас в школе пять первых классов, а в следующем учебном году их станет шесть.



- Так как у нас школа полного дня, и дети в ней могут находиться до 18 часов вечера, а также из-за того, что в школе есть бассейн и действует много кружков, студий и секций, к нам хотят попасть те, кто живет не только в 19-м микрорайоне. К нам везут детей из новых соседних микрорайонов - «Университетского» и «Елецкого», из уже обжитых «номерных» микрорайонов, с проспекта Победы, с сел Косыревка, Троицкое и даже с Желтых Песков, хотя это совершенно противоположная часть города, - говорит завуч «Перспективы» Ирина Парахина.



Впрочем, по закону, сейчас документы в школы можно сдать лишь родителям будущих первоклассников, которые живут в микрорайонах, «прирезанных» к школам. Тем, кто хочет записать детей в школы не по месту регистрации, придется ждать до лета. Хотя, если в силу вступит проект соответствующего приказа по департаменту образования мэрии, то запись «чужих» детей в школы города начнется уже с 24 апреля.



P.S. А вот в самой густонаселенной первоклассниками 18-й школе произойдет сокращение набора в связи с началом работы 30-й школы в соседнем 29-м микрорайоне. По словам завуча Ирины Цой, 18-я школа наберет всего пять первых классов, чтобы в ближайшей перспективе выйти на односменный режим.