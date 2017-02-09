Госинспекция труда призывает работодателей заботиться в мороз о рабочих

Работодатели обязаны предоставлять своим сотрудникам, работающим на улице, помещения для обогрева и горячий чай.

"В связи с установившейся холодной погодой обращаем внимание на обеспечение законодательных требований к условиям труда работников на открытых площадках в холодный период года.

Работники, приступающие к трудовой деятельности на холоде, должны быть проинформированы о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения.



Кроме того, в обязательном порядке, должны пройти предварительные при устройстве на работу и периодические в процессе трудовой деятельности медицинские осмотры.



Для нормализации теплового состояния и предупреждения переохлаждения организма на строительных площадках необходимо организовать обогрев и кратковременный отдых работников. Для обогрева и отдыха работников в зоне производства строительно-монтажных, строительно-дорожных и других видов работ должны быть выделены специальные помещения. Температура воздуха в таких помещениях для обогрева должна быть выдержана в интервале от 22 градусов до 26 градусов тепла. Помещения для обогрева, кроме того, должны быть оборудованы приспособлениями для просушки мокрой одежды и прогрева рукавиц, головных уборов, верхней одежды и обуви. Использование для обогрева «открытых» источников тепла не допускается. В обеденный перерыв и регламентированные перерывы работники обеспечиваются горячими напитками.



Работники должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью для защиты от пониженных температур. Теплая спецодежда и специальная обувь должна выдаваться с учетом климатического пояса, в котором ведутся работы", сообщает Госинспекция труда Липецкой области.