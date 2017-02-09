Общество
сегодня, 12:52
Неубранные поля в Липецкой области оставлены для зверья
Об этом заявил губернатор Липецкой области Олег Королев в ходе полемики в Твиттер
Как сообщал GOROD48, во многих районах Липецкой области в Липецкой области в глаза бросаются неубранные поля подсолнечника и кукурузы. Такие поля журналисты GOROD48 видели в Задонском районе возле села Гнилуша, в Добринском - у села Хворостянка. Как пишут наши читатели, подобное наблюдается, причем из года в год, и в других районах области.
Вчера в Твиттере губернатору Липецкой области, в его «орущем» посте о необходимости подкармливать птиц, сообщили, что кормовая база для птиц и зверей в районах региона очень богата. Неубранных полей – сотни и тысячи гектаров.
Сегодня губернатор прокомментировал фото неубранного подсолнечники и кукурузы: «До Вас, наверное, и не дойдет, что часть из них оставлена для зверей…», - написал Олег Петрович.
Никита Воробьев
Вчера в Твиттере губернатору Липецкой области, в его «орущем» посте о необходимости подкармливать птиц, сообщили, что кормовая база для птиц и зверей в районах региона очень богата. Неубранных полей – сотни и тысячи гектаров.
Сегодня губернатор прокомментировал фото неубранного подсолнечники и кукурузы: «До Вас, наверное, и не дойдет, что часть из них оставлена для зверей…», - написал Олег Петрович.
Никита Воробьев
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