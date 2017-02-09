Общество

сегодня, 12:52

Неубранные поля в Липецкой области оставлены для зверья

11 584
#корм #сельское хозяйство #губернатор
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Неубранные поля в Липецкой области оставлены для зверья

Об этом заявил губернатор Липецкой области Олег Королев в ходе полемики в Твиттер

Как сообщал GOROD48, во многих районах Липецкой области в Липецкой области в глаза бросаются неубранные поля подсолнечника и кукурузы. Такие поля журналисты GOROD48 видели в Задонском районе возле села Гнилуша, в Добринском - у села Хворостянка. Как пишут наши читатели, подобное наблюдается, причем из года в год, и в других районах области.

Вчера в Твиттере губернатору Липецкой области, в его «орущем» посте о необходимости подкармливать птиц, сообщили, что кормовая база для птиц и зверей в районах региона очень богата. Неубранных полей – сотни и тысячи гектаров.

Сегодня губернатор прокомментировал фото неубранного подсолнечники и кукурузы: «До Вас, наверное, и не дойдет, что часть из них оставлена для зверей…», - написал Олег Петрович.

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Никита Воробьев
11 584
#корм #сельское хозяйство #губернатор
2

Комментарии (11)

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Руслан

12 минут назад
За это в советское время сажали а сейчас губернатор у власти 20 лет!!! Стыдно товарищи!!!
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липецк

13 минут назад
интересно, а когда с Соборной до Плеханово автобус ходить будет,пора-бы уже открыть маршрут....
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Руслан

15 минут назад
Олег Петрович надо помогать начинающим фермерам а не помогать черкизову агрогарду и Агроинвесту
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Юристка Лэся

30 минут назад
Можно обожраться от такого количества.
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дед

33 минуты назад
А снег в горде лежит что бы звери и люди могли себе сделать берлоги, от лютого мороза ,вы не понимаете все же понятно, сами могли бы догадаться .
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ЖОРА

43 минуты назад
ВСЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ИДЕТ ОТ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ
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я

сегодня, 13:10
Зверь этот называется Писец...
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Копытин Анатолий

сегодня, 13:10
Врет соловей --столько не убрать подсолнечника и кукурузы --его надо поставить к стенке.
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Копытин Анатолий

сегодня, 13:10
Врет соловей --столько не убрать подсолнечника и кукурузы --его надо поставить к стенке.
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vladsh48

7 минут назад
А снег на дорогах и в дворах тоже птичке "корольку" оставили?
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