Фонд «Милосердие» подарил ветеранам НЛМК концерт народной песни

Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» в рамках программы социальной поддержки бывших работников организовал для ветеранов предприятия концерт народной песни «Играй, частушка звонкая».



Он состоялся в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Концертную программу составили выступления лучших творческих коллективов Липецка и районов области. Концерт посетили 200 ветеранов-металлургов, билеты для них предоставил фонд «Милосердие».



Мероприятие стало первым в череде культурно-досуговой программы «Липецкие вечера», которую организует Совет ветеранов НЛМК. В этом году программа для ветеранов предусматривает посещение концертов, фестивалей песни, просмотр фильмов и спектаклей, творческие вечера с поэтами и писателями, художниками, а также смотры художественной самодеятельности.



«НЛМК помогает ветеранской организации не только решать насущные проблемы бывших работников НЛМК, но и вовлекать пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, удовлетворять духовные запросы пенсионеров. Наш социальный проект нацелен на поддержку интереса у пожилых людей к активному образу жизни и физическому долголетию. Мы регулярно организуем выставки живописи и декоративно-прикладного творчества ветеранов, фотовыставки, вечера бардовской песни, мастер-классы по флористике, занятия спортивными танцами и многое другое. Ежегодно на поддержку ветеранов предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.



Ветеранская организация НЛМК объединяет около 14 тысяч бывших работников предприятия. При поддержке предприятия для ветеранов комбината организованы занятия в группах здоровья и курсы компьютерной грамотности. Для них регулярно проводят культурно-массовые мероприятия, в том числе, экскурсионные поездки по историческим местам, экскурсии по цехам НЛМК. Ветеранов приглашают на встречи с молодыми работниками предприятия, им оказывают адресную помощь для приобретения лекарств и индивидуального медицинского оборудования, предоставляют лечение в санаториях.

