Липчане получили награды за уборку снега

В качестве призов — термокружки и чай.

Управление молодежной политики Липецкой области подвело промежуточные итоги региональной акции среди неравнодушных земляков по уборке снега в регионе.



- Мы награждаем неравнодушных граждан, которые своими силами боролись с последствиями снежной стихии и не стеснялись собственным примером показывать, что быть добровольцем интересно и почётно, - указано в сообщении управления молодежной политики.



Четверо девушек получат от ведомства в качестве приза термокружки. Партнер конкурса решил поощрять лучших чаем. Его смогут заварить волонтеры из Ельца, Лебедянского, Добровского, Хлевенского и Грязинского районов.