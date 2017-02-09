Общество

сегодня, 12:54

Липчане получили награды за уборку снега

1 316
#Уборка снега #приз #конкурс
Липчане получили награды за уборку снега

В качестве призов — термокружки и чай.

Управление молодежной политики Липецкой области подвело промежуточные итоги региональной акции среди неравнодушных земляков по уборке снега в регионе.

- Мы награждаем неравнодушных граждан, которые своими силами боролись с последствиями снежной стихии и не стеснялись собственным примером показывать, что быть добровольцем интересно и почётно, - указано в сообщении управления молодежной политики.

Четверо девушек получат от ведомства в качестве приза термокружки. Партнер конкурса решил поощрять лучших чаем. Его смогут заварить волонтеры из Ельца, Лебедянского, Добровского, Хлевенского и Грязинского районов.
1 316
#Уборка снега #приз #конкурс

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Василиса

50 минут назад
Где же такой снег увидели,везде песок по колено насыпан.Из-за него и снега-то не видно.Где такую картинку нашли?Видно она не из нашего города.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин пожаловался Путину на текущие батареи
#Жалоба #письмо #обращение
Липчанин пожаловался Путину на текущие батареи

14 минут назад

Общество
Приставы объявили о продаже за долги единственного жилья липчанки
#ФССП #долги #приставы.
Приставы объявили о продаже за долги единственного жилья липчанки

16 минут назад

Общество
Более 200 липчан позвонили на горячую линию Роспотребнадзора
#Роспотребнадзор #горячая линия
Более 200 липчан позвонили на горячую линию Роспотребнадзора

35 минут назад

Общество