Скрывшийся с места ДТП водитель попал на видео

Пострадавшие ищут «беглеца».

В Липецке ищут свидетелей столкновения двух легковых автомобилей, после которого один из участников аварии скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 16:45 в среду, 8 февраля.



- Я двигался на автомобиле «Шевроле Авео» по дороге-дублеру проспекта Победы, остановился на пересечении направления с проспектом 60 лет СССР, чтобы пропустить транспорт по главной дороге. В этот момент в левую часть моего авто врезался черный «Фольскваген Поло» . Водитель не стал выходить из автомобиля и скрылся с места происшествия через жилые дворы, - рассказал водитель из пострадавшей «Шевроле» Алексей. - На место ДТП я вызвал полицию. У автомобиля разбито зеркало, снесена половина бампера, повреждены левое крыло и двери.



Пока правоохранители ведут свою работу, владелец потерпевшего авто решил взять поиск в свои руки. Он просит всех, кто был свидетелем происшествия, связаться с ним по телефону 8-904-688-9008.



Впрочем, найти «беглеца» или «беглянку» будет не так сложно. Причина тому — запись с видеорегистратора.



