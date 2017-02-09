Происшествия

сегодня, 12:24

Скрывшийся с места ДТП водитель попал на видео

6 1822
#ДТП #поиск
4
Скрывшийся с места ДТП водитель попал на видео

Пострадавшие ищут «беглеца».

В Липецке ищут свидетелей столкновения двух легковых автомобилей, после которого один из участников аварии скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 16:45 в среду, 8 февраля.

- Я двигался на автомобиле «Шевроле Авео» по дороге-дублеру проспекта Победы, остановился на пересечении направления с проспектом 60 лет СССР, чтобы пропустить транспорт по главной дороге. В этот момент в левую часть моего авто врезался черный «Фольскваген Поло» . Водитель не стал выходить из автомобиля и скрылся с места происшествия через жилые дворы, - рассказал водитель из пострадавшей «Шевроле» Алексей. - На место ДТП я вызвал полицию. У автомобиля разбито зеркало, снесена половина бампера, повреждены левое крыло и двери.

Пока правоохранители ведут свою работу, владелец потерпевшего авто решил взять поиск в свои руки. Он просит всех, кто был свидетелем происшествия, связаться с ним по телефону 8-904-688-9008.

Впрочем, найти «беглеца» или «беглянку» будет не так сложно. Причина тому — запись с видеорегистратора.

6 1822
#ДТП #поиск
4

Комментарии (7)

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Как гость
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Липчанин

5 минут назад
Так то, Этот трусливый пес на поло ехал с ним по дублеру проспекта Победы и попытался его обогнать слева.
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Так то

8 минут назад
Сам виноват ,далеко высунулся-перед знаком нодо останавливаться и пропускать,а не выезжать на главную за знак,усек?
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Липчанин

39 минут назад
Да это не мужчины, это петушок на поло, нагадил, так быстрее скрываться, трусливый потому что и за свои действия не отвечает. Кто его знает общение с ним зашквар.
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!!!

сегодня, 13:08
123, надо называть вещи своими именами
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водитель Х

сегодня, 13:05
Потому что бухой
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123

сегодня, 13:05
вы хоть мат запикивайте чтоли
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Гость

32 минуты назад
Наказать беглеца по полной программе за оставление места ДТП лишение прав !!!
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