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Липчанку с 8 кг наркотиков задержали в Курске

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#Полиция #наркотики
Липчанку с 8 кг наркотиков задержали в Курске

Ее муж уже сидит за аналогичное преступление.

В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых хранением и распространением синтетических наркотиков, сообщает МВД РФ.

Среди задержанных 35-летняя жительница Липецка. Она приехала в Курск специально для совершения преступлений. Муж женщины сейчас отбывает наказание также за распространение наркотиков. По информации оперативников, в обязанности подозреваемой входили доставка, расфасовка, изготовление, хранение наркотиков, а также организация крупно-оптовых закладки на территории Курска и районов области. Откуда после оптовые распространители забирали партии и распространяли уже через мелких закладчиков низшего звена от кого и получали наркотики потребители.

В ходе проведенного обыска в подвале многоквартирного дома, где задержанная снимала квартиру было изъято более восемь килограммов синтетических наркотиков, готовых для последующей их реализации.

В отношении шестерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. За это преступление фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного срока
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#Полиция #наркотики

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