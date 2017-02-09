Липчанку с 8 кг наркотиков задержали в Курске

Ее муж уже сидит за аналогичное преступление.

В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых хранением и распространением синтетических наркотиков, сообщает МВД РФ.



Среди задержанных 35-летняя жительница Липецка. Она приехала в Курск специально для совершения преступлений. Муж женщины сейчас отбывает наказание также за распространение наркотиков. По информации оперативников, в обязанности подозреваемой входили доставка, расфасовка, изготовление, хранение наркотиков, а также организация крупно-оптовых закладки на территории Курска и районов области. Откуда после оптовые распространители забирали партии и распространяли уже через мелких закладчиков низшего звена от кого и получали наркотики потребители.



В ходе проведенного обыска в подвале многоквартирного дома, где задержанная снимала квартиру было изъято более восемь килограммов синтетических наркотиков, готовых для последующей их реализации.



В отношении шестерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. За это преступление фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного срока